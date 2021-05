CdS – Napoli, prove di formazione per Gattuso: Politano torna titolare

Il Napoli tornerà in campo sabato pomeriggio e affronterà lo Spezia. Una partita da 3 punti fondamentali per entrambe le squadra. Da un lato si lotta per la salvezza, dall’altro per la Champions. Sarà dunque una partita combattutissima e servirà la miglior formazione possibile. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, prova ad ipotizzare le possibili scelte di mister Gattuso.

Il mister azzurro, a causa degli infortuni, ha poche scelte in difesa: il solo ballottaggio è infatti sulla sinistra tra Hysaj e Mario Rui. In porta Ospina migliora ma non è ancora pronto, anche Koulibaly e Maksimovic non saranno del match. Toccherà dunque a Meret tra i pali e Manolas-Rrahmani come centrali. A destra ci sarà il solito Di Lorenzo. A centrocampo l’unica novità potrebbe essere quella di Politano al posto di Lozano. Per il resto scenderanno in campo gli stessi della partita contro il Cagliari. Anche Osimhen sembra essere in vantaggio su Mertens.