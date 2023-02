CdS – Napoli, Raspadori potrebbe restare fermo ai box fino alla sosta

Stando a quanto ipotizzato dal Corriere dello Sport, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, potrebbe stare ai box fino alla sosta per le nazionali a causa dell’infortunio rimediato in allenamento: “Dall’11 al 19 marzo, giorno dell’ultima partita prima della sosta, gli azzurri si giocheranno tantissimo in campionato nelle sfide con l’Atalanta in casa e il Torino in trasferta, e poi la qualificazione ai quarti di Champions nel bis con l’Eintracht al Maradona. Una sorta di all-in che potrebbe andare in scena interamente senza Jack: si vedrà”.