CdS – Napoli-Roma: Lozano e Zielinski favoriti su Politano e Fabian Ruiz

Come riporta Il Corriere dello Sport, nel Napoli potrebbero esserci novità di formazione nella gara contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19:00: “Zielinski sembra in vantaggio, per vocazione e attitudini. Qualcosa cambierà, soprattutto dalla trequarti in su, in quella terra rimasta incolta nella sfida con la Fiorentina e nella quale bisognerà scovare energie per credere ancora nello scudetto: il campo dice Lozano più di Politano e i due allenamenti che restano serviranno semplicemente per spingere Spalletti a verificare la condizione del messicano”.