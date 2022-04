CdS – Napoli-Roma, Lozano torna a essere titolare

Secondo l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, Lozano partirà titolare in Napoli-Roma:

“Lunedì in Chucky. Con Lozano dal primo minuto così come non accadeva da un po’: l’ultima volta a Verona, cioè un mese fa, e poi arrivederci e grazie. E allora, il ritorno del Chucky: primo uomo del tris di trequarti nel 4-2-3-1 di partenza, e poi all’occorrenza freccia destra del tridente nelle metamorfosi tattiche in corsa. Cosa cambia? Nulla: lui dovrà comunque garantire sprint, imprevedibilità, puntare l’uomo e ricamare. E magari segnare: appena 4 finora le reti realizzate in campionato, a fronte delle 9 collezionate una stagione fa a parità di giornate”.