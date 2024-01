CdS – Napoli-Salernitana, Gaetano possibile titolare al posto di Zielinski

Il Corriere dello Sport ha annunciato due possibili cambi di formazione per Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, in vista della gara contro la Salernitana: “Mazzarri confermerà il 4-3-3, anche perché il passaggio al 3-4-3 abbozzato domenica contro i granata per 4 minuti è naufragato con l’espulsione di Mazzocchi, ma cambierà qualcosa. Idee: Gaetano è tornato a lavorare in gruppo da un paio di giorni e sarà lanciato al posto di Zielinski se oggi sarà ritenuto in condizione accettabile nel corso della rifinitura; Simeone, invocato a furor di popolo dalla gente al cospetto del nulla realizzativo, se la gioca più che mai con Raspadori per sostituire Osi”.