CdS – Napoli-Salernitana, le probabili formazioni: pronti Lozano e Insigne sugli esterni

Luciano Spalletti, in vsita del derby contro la Salernitana, ha ancora qualche dubbio di formazione ora che finalmente ha recuperato quasi l’intera rosa. Ma la formazione anti-Salernitana non dovrebbe variare di troppo rispetto a quella che ha affrontato e battuto in trasferta il Bologna. Tornerà Insigne che secondo Il Corriere dello Sport partirà subito titolare, mentre davanti Mertens sarebbe in vantaggio – si legge – nel ballottaggio con Osimhen con Lozano pronto ad agire sulla fascia destra. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Joraszynski; Bonazzoli, Vergani