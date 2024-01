CdS – Napoli-Samardzic, affare sospeso per due motivi: le ultime

Secondo Il Corriere dello Sport, l’affare Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, non è del tutto tramontato per il Napoli: “Lazar Samardzic, 21 anni, resta sempre un obiettivo sullo sfondo per il Napoli, nonostante le grandi difficoltà riscontrate nella trattativa per questioni legate ai diritti d’immagine e alle commissioni. Sul centrocampista serbo dell’Udinese, però, c’è anche la Juventus di Giuntoli. Il giocatore intanto è tornato titolare contro la Fiorentina in campionato e dunque potrebbe restare in Friuli almeno fino a giugno rimandando all’estate la cessione che sembrava ormai prossima già la scorsa estate con l’Inter, affare poi saltato”.