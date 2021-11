Oggi si riprende a lavorare a Castel Volturno in vista della sfida di domenica contro l’Inter: tamponi per tutti, scrive il Corriere dello Sport, poi ci si allena, ascoltando anche ciò che il corpo suggerirà a Manolas e a Malcuit, che Spalletti vorrebbe riavere in gruppo per poter contare su un numero più consistente di opzioni. Perché appena si riprenderà, fino al 22 dicembre non ci sarà un attimo di sosta. Tour de force per il Napoli prima della sosta natalizia.