CdS – Napoli, si prova il colpo last-minute. Si lavora a fari spenti per Vecino

“Il last minute regala brividi, a volte, e Vecino lo sa bene: di lui, se ne parlerà (ancora) proprio sul suono della sirena. Tra Napoli ed Inter si lavora sulla formula dell’operazione: gli azzurri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto. Marotta spinge verso un obbligo condizionato ad un numero di presenze”.

Il Corriere dello Sport nell’edizione domenicale scrive del centrocampista nerazzurro, in esubero dalla rosa di Antonio Conte, e che tanto piace al diesse Cristiano Giuntoli, impegnato al momento prima a cedere Arek Milik. L’attaccante piace soprattutto in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbero, tra gli altri, club come Everton, Tottenham e Newcastle. Ancora incerto è in futuro di Kalidou Koulibaly. La sensazione è che il senegalese possa restare in Campania a meno che non arrivi una offerta importantissima ad Aurelio De Laurentiis, una proposta irrinunciabile, ma è sempre più difficile con il passare dei giorni. Poi si potrà pensare al colpo last-minute, che ha la faccia dell’uruguagio ex Empoli e Fiorentina in uscita dall’Inter.