CdS – Napoli, si raffredda l’ipotesi Nandez: no del Cagliari al prestito

Per il Napoli si raffredda la pista che porta a Nahitan Nandez. Il ventiseienne centrocampista uruguaiano è un vecchio pallino che il ds Giuntoli ha chiesto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a gennaio, ma la risposta dei sardi è stata negativa: il club rossoblù preferisce infatti ragionare sull’obbligo di riscatto. La trattativa dunque è complessa, anche perché su Nandez, come riporta Il Corriere dello Sport, c’è il forte pressing del Torino e in un recente passato si è anche parlato di un flirt mai concretizzato con l’Inter.