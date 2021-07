Attacco inedito per il Napoli a Dimaro per il ritiro estivo. Con Mertens e Lozano infortunati e Insigne in vacanza, gli unici attaccanti a disposizione dell’allenatore, oltre a Osimhen, saranno Politano e Petagna, oltre a Zielinski, che dovrebbe arrivare domenica in Val di Sole. Emergenza relativa per l’allenatore, che avrà la squadra al completo (quasi) solo per la seconda parte di ritiro che si svolgerà a Castel di Sangro. Lo ricorda il Corriere dello Sport.