Dopo aver vinto lo scudetto in casa Napoli è tempo di pensare al futuro e in particolare si pensa a cosa accadrà alla guida tecnica per il prossimo anno.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il tecnico è ancora indeciso sul suo futuro. Sono stati anni intensi e il futuro di Giuntoli, Kim e Osimhen lo tengono in pensiero. Non sono attualmente previste incontri e il Napoli è in attesa.