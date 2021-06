CdS – Napoli su Emerson, ma il Chelsea deve abbassare le pretese: il punto

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha scritto di Emerson Palmieri, obiettivo numero uno del Napoli per la corsia sinistra:

“Il Napoli ha un’idea fatta e finita sull’uomo al quale andrebbe affidata la spinta a sinistra ed Emerson Palmieri, che è ancora calcisticamente un giovanotto (27 agosto), contiene in sé le caratteristiche ideali per ripartire da Spalletti, il maestro di Rom. Il problema, perché ce n’è sempre almeno uno, è di carattere economico e un club fuori dalla Champions alcune domande se le pone. Emerson Palmieri guadagna 4 milioni di euro, va in scadenza tra un anno e però non può permettersi di starsene in ghiacciaia dopo essere rimasto già ai margini del Chelsea per un anno: il prestito, in casi del genere, diventa un esercizio impraticabile, a meno che non ci sia un rinnovo, ma la soluzione diventerebbe comunque complessa. Solo una ragionevole richiesta del Chelsea riuscirebbe a rendere praticabile l’affare, che rimarrebbe però comunque ostacolo dell’ingaggio“.