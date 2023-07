CdS – Napoli su Lo Celso: possibile operazione in stile Anguissa

Come riportato dal Corriere dello Sport, un nuovo nome spunta nella lista dei possibili arrivi del Napoli a centrocampo: “Lo Celso ha giocato in Liga con il Villarreal di Albiol e Reina da gennaio 2022: il Napoli ha riallacciato i contatti nonostante i costi, un ingaggio da circa 4,3 milioni netti fino al 2025. L’argentino è reduce da un’annata non brillante e fortunata: l’idea del Napoli è di mettere in piedi un’operazione in stile Anguissa e Ndombele, in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, su di lui ci sono anche il Betis e l’Aston Villa”.