CdS – Napoli, svelato il motivo perché Lukaku non è andato in Nazionale: il retroscena

Come riportato dal Corriere dello Sport, Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rinunciato per la seconda volta ad andare in nazionale per ritrovare la forma perfetta. Dietro questa decisione, come riporta il quotidiano, c’è un precedente: “Per la seconda sosta consecutiva, tra l’altro, ha deciso di non rispondere alla convocazione della nazionale belga alle porte della Nations League: d’accordo con il ct Tedesco ha rimandato magari già alla prossima, si vedrà, e poi ha motivato la scelta con l’esperienza. Ovvero: ha preferito continuare a lavorare in gruppo, spiegando di aver già vissuto una situazione del genere un’estate fa – preparazione in solitudine prima del trasferimento alla Roma -, e di averla pagata strada facendo. Decisivo e anche saggio”.