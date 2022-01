CdS – Napoli, Tagliafico vuole la Serie A: c’è distanza sulla formula

Si parla molto di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, come possibile rinforzo per il Napoli a gennaio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione: “il ds del Napoli Giuntoli – si legge – è tornato a chiacchierare con l’entourage di Tagliafico, anni 29, terzino dell’Ajax, senza aver dimenticato che a giugno, in Francia, dal Lilla, si svincolerà Reinildo. L’argentino ha dieci presenze in campionato, ed è scadenza di contratto nel 2023. Il calciatore avrebbe voglia di un’esperienza italiana e starebbe spingendo per giocare dalla Serie A. L’Ajax, però, non intende svenderlo e per il momento non apre al prestito. Eppure sarebbe questa l’unica formula che il Napoli vorrebbe prendere in considerazione”.