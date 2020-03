CdS – Napoli, tentazione Vertonghen: sulla lista di Giuntoli altri quattro nomi per rinforzare la difesa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Nello specifico, gli azzurri sono orientati a rinforzare il reparto centrale della difesa:

“Malang Sarr, 21 anni, senegalese con passaporto francese, è nell’elenco: ha non solo il fisico ma l’età che garantisce prospettive. Il progetto resta immutato nelle sue forme, è quello che nell’epoca De Laurentiis, ormai sedici anni circa, è stato utile per uscire dallo scantinato del calcio italiano e sistemarsi nel riservato universo dei top club. Al Napoli non dispiace pescare tra i gioiellini, un anno fa aveva messo gli occhi su Todibo, e stavolta tra i pretendenti a un ruolo potrebbe finire Benoit Badishile (19), che gioca nel Monaco e già vale una ventina di milioni circa; e non può essere certo considerato ‘vecchio’ il ventitreenne Duje Caleta-Car, croato del Marsiglia, quanto basta per comprendere i problemi (eventuali) di una trattativa. Ma per un piano B a presa rapida, immediata e con rischi tecnici minori, rimane una tentazione Jan Vertonghen, che alla fine di questa stagione andrà in scadenza con il Tottenham“.