CdS – Napoli, tre gare in nove giorni: scalpitano Juan Jesus e Raspadori

Secondo Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, potrebbe decidere di fare un po’ di turnover considerando le tre partite in 9 giorni che attendono gli azzurri: “Il turnover può rappresentare una scelta o anche no, dipende da cosa dirà il libro bianco in settimana e poi anche dalle rotazioni a partita in corso: con la Cremonese, a Mario Rui e a Zielinski sono stati risparmiati gli ultimi 25′ – recupero incluso – e pure questa si chiama strategia. I centrali non riposano mai, Kim lo ha fatto parzialmente in Coppa Italia, e ci può stare che venerdì Juan Jesus diventi un’opzione. In attacco scalpita su tutti Raspadori che ha avuto poco spazio nelle ultime partite”.