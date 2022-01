CdS – Napoli-Tuanzebe, l’affare sarà ufficializzato entro 48 ore

Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell’affare Tuanzebe-Napoli. Il difensore approderà in prestito in azzurro: “Tuanzebe diventerà il quarto centrale a disposizione di Spalletti, prenderà il posto di Manolas, costerà quasi niente (circa 500mila euro per il prestito), aspetterà che magari verrà inserita una clausola sul riscatto (che gli inglesi vogliono ovviamente alta, intorno ai 15 milioni di euro; che Adl vuole tenere su livelli più ragionevoli) e poi sbarcherà a Capodichino. Dicono quelli di dentro, ch’è fatta: vanno, ovviamente, rimossi piccoli spigoli. Però entro 48 ore, si procederà a rendere ufficiale un affare che il Napoli ha allestito rapidamente. […] Da Birmingham a Napoli, dunque, dovrà essere un attimo, anche se – considerata la burocrazia – Tuanzebe non farà in tempo per presentarsi nella serata dell’Epifania a Torino contro la Juventus: sarà un regalo per il futuro”.