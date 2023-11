CdS – Napoli-Union Berlino, Zielinski potrebbe rifiatare

Il Corriere dello Sport ha analizzato i minuti giocati dai calciatori del Napoli in questo inizio di stagione: “Rudi Garcia e la tendenza ad affidarsi ad alcuni uomini chiave, che ogni tanto avrebbero però bisogno di riposo. Ci sono, ad esempio, i 1.169′ di Piotr Zielinski – 14 su 14 – che poi ci aggiunge di suo anche gli impegni della Nazionale, che un po’ va tutelato e dunque sente che la pura legge del turnover potrebbe riguardarlo, perché è fisiologico. Ci sono anche i 1.205′ di Lobotka, in realtà l’unico regista disponibile in Champions (essendo Demme fuori dalla lista) che non può mancare e però non può esserci sempre e dunque andrebbe gestito, però con lui proprio non si può, non domani con l’Union Berlino e neppure con l’Empoli, domenica. E ci sono i 242′ di Elmas, uno che vorrebbe avere più possibilità, sapendo fare tante cose (la mezzala, l’esterno alto di destra e di sinistra) e che avendo respirato parecchio, ha fiato da aggiungere”.