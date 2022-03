CdS – Napoli, vicino il rinnovo di Juan Jesus: il club ha un’opzione

Anche il prossimo anno Juan Jesus vestirà la maglia del Napoli. Arrivato a parametro zero la scorsa estate come quarto difensore, si è guadagnato sul campo la riconferma. Lo scrive il Corriere dello Sport:

“Sul contratto che gli venne proposto, quasi a sorpresa, un’estate fa, Juan Jesus e il Napoli si promisero praticamente di rivedersi con reciproca fiducia: al fianco di un ingaggio contenuto (750 mila euro), venne inserito un bonus di 200 mila euro in caso di qualificazione in Champions e soprattutto, per lasciarsi la porta aperta, sistemarono pure un’opzione per il club, con stipendio ritoccato a 1 milione di euro. Il campo e la serietà di Juan Jesus hanno praticamente attivato quella clausola”.