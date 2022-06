CdS – Napoli, vicino l’accordo per Ostigard

Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli e sull’interesse verso giocatori come Ostigard, Barak e Pjanic: “Pjanic è in uscita dal Barcellona, dalla Spagna lo hanno accostato al Napoli, ma oltre all’ingaggio elevato (un ostacolo evidente) De Laurentiis era già stato chiaro: nessuno scambio. In sintesi, il bosniaco non potrà mai essere la chiave per arrivare a Koulibaly. In difesa è stato bloccato il norvegese Østigard dopo l’intesa col Brighton per 4 milioni, a centrocampo il preferito – in caso di uscite – è Barak del Verona. Sullo sfondo, tra gli altri, anche Soler del Valencia”.