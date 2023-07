CdS – Napoli, Zielinski si è promesso a Sarri: contatti Lotito-De Laurentiis

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione che sta vivendo Piotr Zielinski. Su di lui ci sono la Lazio e l’Al-Ahli:

“Lotito ha colto anche il segnale arrivato da Zielinski. Non ha ancora detto sì all’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, si è promesso a Sarri. E Lotito, che ieri ha avviato i colloqui con De Laurentiis. Il polacco, 29 anni, resta il nome privilegiato per sostituire Milinkovic. La cessione all’Al-Hilal del serbo per 40 milioni non favorisce la Lazio. Il contratto di Zielinski in scadenza 2024 non è un vantaggio per il Napoli: l’Al-Ahli ha presentato un’offerta di circa 27 milioni, Lotito è partito da una base di 20”.