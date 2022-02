CdS – Nessun isolamento per Koulibaly ed Anguissa: i due saranno disponibili contro l’Inter

Come riportato dal Corriere dello Sport, Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, saranno a disposizione di Spalletti per la gara del 12 febbraio contro l’Inter. “Per gli atleti esiste una deroga dopo un accordo stipulato tra il governo e la Figc. I calciatori, se il tampone di rientro in Italia dovesse risultare negativo, potranno tornare subito a lavoro. Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. Nessun isolamento neppure per Ounas. Dunque, falso allarme: Koulibaly e Anguissa, che concluderanno entro domenica la propria avventura, saranno subito a disposizione di Spalletti per l’Inter”, si leggge sul quotidiano.