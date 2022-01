CdS – Nome nuovo per il Napoli: piace Adarabioyo del Fulham

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di continuare con la politica di mercato che guarda a giocatori che possano scendere in campo in più ruoli e che possano essere sfruttati in più moduli e in questo senso l’ultimo nome seguito per l’estate è quello di Tosin Adarabioyo, 24enne di proprietà del Fulham che per Giuntoli potrebbe diventare presto una vera e propria colonna della difesa azzurra per il futuro. Il costo del cartellino è importante, almeno 15 milioni di euro, ma la difesa andrà sistemata e un investimento in tal senso è già stato previsto.