CdS – Osimhen, il precedente della Coppa d’Africa preoccupa i tifosi del Napoli

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non si fermerebbe davanti a nulla e, nonostante l’ottimismo intorno alle sue condizioni, c’è un precedente che non lascia tranquilli i tifosi azzurri: “Lui stesso, durante le vacanze di Natale in Nigeria, aveva annunciato la sua partecipazione a una Coppa d’Africa mai disputata per i postumi dell’intervento allo zigomo sinistro. In un solo concetto: è un ottimista e soprattutto un incredibile generoso; uno che non si fermerebbe davanti a niente”.