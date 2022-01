CdS – Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare

Il Corriere dello Sport dedica spazio a Victor Osimhen e il suo possibile ritorno tra i convocati contro il Bologna, nonostante ciò, Spalletti non rischierà nulla e lo metterà in campo solo se sicuro delle sue condizioni fisiche: “L’attaccante nigeriano è prossimo al rientro, la visita di controllo dopo la negatività è andata bene, sta rispettando i tempi di recupero dopo l’operazione ed è anche tornato a lavorare in gruppo. Spalletti ha già annunciato che Osimhen verrà convocato per la gara di lunedì, ma per il suo impiego non c’è fretta e, soprattutto, si agirà con la massima prudenza per evitare rischi. Di sicuro, quando accadrà, Osimhen tornerà in campo con una maschera specifica per proteggere il volto”.