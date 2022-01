CdS – Osimhen, tre le possibili date per il rientro: dipende tutto dalla Tac di oggi

Il Corriere dello Sport si lascia andare ad una previsione sui tempi effettivi di rientro di Osimhen. Tutto dipenderà dalla Tac di oggi per vedere come è guarito dall’infortunio rimediato contro l’Inter. In caso di responso positivo Osimhen potrebbe tornare a disposizione o per il match contro la Salernitana il 23 gennaio, oppure, previsione estremamente positiva, convocabile già per la sfida contro il Bologna di questo weekend.

Ipotesi pessimistica invece è il 6 febbraio. In caso di esito negativo dalla Tac di oggi, l’attaccante nigeriano potrebbe essere costretto ad una settimana extra di recupero.