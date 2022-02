CdS – Ospina ha lavorato con il gruppo, ma con il Venezia giocherà Meret

Il Corriere dello Sport dedica spazio alle possibili scelte del Napoli di Spalletti contro il Venezia. L’allenatore di Certaldo può contare sulla presenza di Ospina che è tornato ad allenarsi, nonostante, attualmente, sembra che Meret sia favorito per un posto da titolare: “Spalletti ci ha già pensato e continuerà a farlo anche oggi, giorno della rifinitura a Castel Volturno: oltre Koulibaly e Anguissa e all’infortunato Lozano, l’unico assente è Tuanzebe, bloccato dalla lombalgia. Ospina s’è allenato regolarmente dopo aver saltato l’ultima con la Colombia per un’intossicazione: inevitabile rilanciare il classico dualismo dei pali con Meret, al momento ritenuto in vantaggio rispetto al collega. S’è rivisto in campo anche Ounas, per lui programma personalizzato e convocazione da valutare. Per quel che riguarda la linea a quattro difensiva, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. Confermata la coppia di centrocampo Fabian Ruiz e Lobotka, con Zielinski a galleggiare tra le linee. Insieme con Piotr, Politano e Insigne. Da centravanti, Osimhen è favorito su Mertens”.