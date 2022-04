Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli in vista del big match contro la Roma: “Petagna ha svolto quasi l’intera seduta andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno insieme con i compagni, ma la sua convocazione resta in dubbio: Ounas e Malcuit sembrano in vantaggio. Per completezza, come tra l’altro annunciato dal signor Luciano, mancherà ancora Di Lorenzo”.