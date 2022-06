Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport Adam Ounas non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023 con il Napoli. Il calciatore algerino non rientra nei piani di Spalletti e quindi preferisce andare a giocare altrove. Potrebbe però già partire in questa sessione di mercato: Monza e Torino sono sulle sue tracce.