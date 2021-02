CdS – Petagna ieri non al meglio: attaccante da valutare in vista di giovedì

Non c’è pace in casa Napoli per via degli indisponibili. Gli stop di Ospina (circa due settimane) e soprattutto Lozano (un mese) sono solo gli ultimi di una lunga lista di assenti che la squadra azzurra dovrà fronteggiare, che si sommano a quelli di Ghoulam, Koulibaly, Manolas, Hysaj, Demme e Mertens.

Ed è notizia di oggi, come se non bastasse, un problema fisico anche per Petagna. L’attaccante azzurro, spiega il Corriere dello Sport, ieri non è apparso al meglio della condizione, motivo per il quale è da valutare per la sfida di giovedì contro il Granada. Domani il test decisivo, che ne decreterà l’assenza o la presenza.