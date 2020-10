CdS – Petagna potrebbe esordire titolare contro l’AZ Alkmaar: riposo per Mertens

Corriere dello Sport di oggi prova a immaginare la formazione che il Napoli potrebbe schierare contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Gattuso dovrebbe riproporre in porta Meret, visto che in campionato ha giocato Ospina. Maksimovic e Mario Rui si dovrebbero rivedere in difesa, con Lobotka che invece dovrebbe prendere il posto di Bakayoko a centrocampo nel 4-2-3-1 immaginato dal tecnico.

In attacco invece Mertens dovrebbe godere di una giornata di riposo. Di conseguenza, i cambiamenti principali nel reparto potrebbero essere due: Osimhen abbassato come trequartista e Petagna inserito tra i titolari come prima punta.