La plusvalenze potrebbero essere il prossimo scandalo del calcio italiano. Al momento la Juventus, sia per mole di attività che per il fatto che è quotata in borsa, sembrerebbe quella che rischia di più. Ma accanto al club bianconero, come riporta il Corriere dello Sport, ci sono anche altri club che rischiano. Per altri incroci di mercato anche Napoli, Roma, Atalanta, Genoa e Sampdoria sono nel mirino. Il Napoli in particolare è attenzionato per l’affare Osimhen.