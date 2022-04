CdS – Plusvalenze, per le leggi il valore di un acquisto non è oggettivo

Il Tribunale ha assolto Napoli, Juventus e tutte le società coinvolte nel caso plusvalenze. Come scrive Alessandro Barbano sulle colonne de Il Corriere dello Sport: “La legalità è una sola, quella definita dalle leggi dello Stato: secondo le quali il diritto alle prestazioni di un calciatore professionista rappresenta, per la società che lo acquista, un valore patrimoniale attivo di natura immateriale, che non può essere determinato in maniera oggettiva. Questo non vuol dire che le plusvalenze fittizie non esistano. Vuol dire piuttosto che la giustizia sportiva, come ogni sistema sanzionatorio, non è la cura più adatta per i mali del calcio, ma solo un rimedio estremo”.