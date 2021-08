La Lazio ha messo nel mirino Matteo Politano. L’esterno del Napoli è da sempre un pallino di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe in biancoceleste per rinforzare l’out destro in attacco. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe non meno di 20 milioni di euro per l’ex Inter, trattativa che è difficile data la situazione economica attuale in Italia.