CdS – Rapporti interrotti tra Allegri e Spalletti: il motivo

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sul rapporto tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Un rapporto umano interrotto per un episodio che risale all’11 settembre 2021, quando i due si beccarono negli spogliatoio e Spalletti disse: “Ho sempre perso con lui e la prima volta che l’ho battuto viene a farmi la morale”. Sul quotidiano si legge:

“Allegri e Spalletti sono allergici alle banalità, rifuggono dalla plastica ruffianeria, preferiscono semplicemente assecondare se stessi -piaccia o no- ed evitano frontalmente anche la diplomazia: ma entrambi pensano esattamente l’uno dell’altro la stessa cosa e lo raccontano all’aperto o anche al chiuso, senza lasciarsi far velo da una simpatia di fondo che sta a pelle e che l’incidente di sedici mesi fa non ha alterato. Allegri per Spalletti è ‘il primo della classe’, e Spalletti per Allegri è ‘il più bravo’, pure se si sono rotte le comunicazioni, per una baruffa che prima o poi sapranno rimuovere a ‘bordo campo’ dinnanzi a un ‘contrasto’, alzando i calici con dentro i vini de ‘la rimessa’ che l’attuale padrone del campionato userebbe pure per brindare ad altro, un giorno”.