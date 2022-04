Cds – Retroscena De Laurentiis, il 2 marzo è stato in Procura a Roma

Aurelio De Laurentiis deferito, ma lo scorso 2 marzo, il presidente della SSC Napoli chiarì tutto alla Procura Federale e la questione sembrava andare verso l’archiviazione. Il Corriere dello Sport racconta che il 2 marzo, a Roma, Aurelio De Laurentiis e Mattia Grassani, il legale del Napoli, si salutarono con gli uomini della Procura Federale, il caso dell’Epifania, Juventus-Napoli parte seconda, sembrava effettivamente chiuso e prossimo all’archiviazione. l calcio, che certo non può vivere in una zona tutta sua, che si potrebbe chiamare “bolla”, pareva avesse preso atto che gli incartamenti – quelli delle Asl di Napoli e di Torino – fossero stati sufficienti per dimostrare che Lobotka, Rrahmani e Zielinski fossero nelle condizioni per trasferirsi un attimo a Torino, avendo il club osservato le regole e pure le leggi e di «aver rispettato le norme in materia di Covid, sia quelle statuali che sportive».