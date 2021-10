CdS – Rimpianto Anguissa per Mourinho: la Roma lo voleva alle stesse condizioni del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul desiderio della Roma di acquistare Anguissa, con la stessa formula con la quale il Napoli ha concluso l’affare col Fulham. Un rimpianto per i giallorossi, considerando la stagione del camerunense:

“Inutile dire che i Friedkin sono arrabbiati per un ko del genere, devastante anche per l’immagine, tanto da pensare al rimborso per i 400 tifosi andati a Bodo e che hanno contestato. Lo Special One, però, ha parlato con la proprietà anche per invocare rinforzi a gennaio. Due di sicuro: un terzino destro e un centrocampista. Il rimpianto, per Mou, è non aver saputo prendere Anguissa in prestito come ha fatto il Napoli, e ora il bilancio non consente investimenti top. Occorrerebbe vendere, ma se mezza squadra (Reynolds, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe e Mayoral) è delegittimata, farlo sarà complicato“.