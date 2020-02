CdS – Rinnovo Mertens, ecco cosa chiede il belga per rinnovare

Dries Mertens e il Napoli, fine della storia? Non ancora, perché il club azzurro ci sta provando a rinnovare il contratto del belga, in scadenza il prossimo giugno, ma il futuro del giocatore è ancora più in bilico. Aurelio De Laurentiis ha offerto all’ex PSV un prolungamento biennale, fino a giugno 2022, allo stesso stipendio attuale di 4,2 milioni di euro a stagione. Ma ‘Ciro’, come lo chiamano i napoletani, vorrebbe altri tre anni di contratto, ma soprattutto un progetto che gli permetta di competere ancora ad alti livelli.

TRE OFFERTE – Intanto sul tavolo di casa Mertens sono state posate almeno tre offerte importanti. Anzitutto il Monaco, che gli ha proposto un biennale da 5 milioni a stagione con bonus alla firma di pari entità. Poi ci sono Inter e Chelsea, che non sono da meno. Ma le intenzioni del folletto belga sono quelle di dire ancora la sua, di restare in alto. Per questo valuterà il progetto. Che sia Napoli, Monaco, Inter o Chelsea. A riportarlo è il Corriere dello Sport.