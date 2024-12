CdS – Rinnovo Olivera, l’agente incontra il Napoli a Castelvolturno: i dettagli

Manna vuole blindare un ‘fedelissimo’ di Conte: incontro con l’agente di Olivera

Il rinnovo di Mathias Olivera entra nel vivo. Questa la notizia lanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport sul laterale uruguaiano, diventato in questi mesi inamovibile nello scacchiere di Antonio Conte e tra i migliori per rendimento in questa prima parte di stagione:

“Pablo Boselli, l’agente del mancino del Napoli e della Celeste, uno dei migliori di questo inizio di stagione, ha incontrato al centro sportivo di Castel Volturno il ds Manna per continuare ad approfondire il discorso del prolungamento del contratto con ritocco dell’ingaggio. Il rapporto di Olivera con il club, attualmente, è in scadenza nel 2027 e le parti stanno lavorando per allungare fino al 2029 con opzione al 2030. L’intesa sul nuovo stipendio è vicina: la volontà è chiudere al più presto, Olivera è un punto fermo del presente e del futuro azzurro” sottolinea il quotidiano oggi in edicola.

a cura di Tommaso Parrella