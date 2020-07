CdS – Rinnovo Zielinski, in arrivo l’annuncio. Su Maksimovic e Hysaj…

Corriere dello Sport di oggi tratta la questione rinnovi in casa Napoli, soprattutto per quanto concerne Zielinski, Maksimovic e Hysaj. Secondo quanto riportato dal giornale, infatti, il rinnovo di Zielinski sarebbe ormai cosa praticamente fatto e mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale a riguardo. Situazione rinnovi che riguarda anche i due difensori, che nella gestione Gattuso hanno trovato molto spazio.

Per Maksimovic nessuna ufficialità ma il discorso è già avviato da tempo, mentre per quanto concerne Hysaj in questi giorni ci saranno intense riflessioni da parte del calciatore sul suo futuro. L’intenzione del Napoli sarebbe quella di mantenerlo in squadra ma la cosa non è così scontata. Probabilmente servirà del tempo per analizzare e comprendere la situazione del terzino albanese.