CdS – Rivoluzione in attacco: in tre in dubbio, Callejon e Llorente verso l’addio

Una rivoluzione totale in attacco, per il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel reparto avanzato la dirigenza azzurra avrà molto su cui lavorare. Insigne e Politano sembrano gli unici punti fermi per la prossima stagione, mentre in cinque rischiano. Mentre le partenze di Callejon e Llorente sono quasi sicure, in tre sono ancora in bilico: Mertens aspetta ancora il rinnovo di contratto, così come Milik che sembra sempre più lontano dall’accordo con Petagna, acquistato nella sessione invernale che andrà a sostituirlo. Capitolo a parte per Lozano, con il messicano che è ancora in dubbio riguardo il suo futuro in maglia azzurra.