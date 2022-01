CdS – Rivoluzione Napoli, cinque azzurri potrebbero partire in estate

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, non solo Insigne, anche altri cinque azzurri possono salutare Napoli in estate. “È tutto fermo, non ci sono trattative calde, bisognerà riaggiornarsi e molto dipenderà anche dal percorso del Napoli in campionato, col piazzamento Champions (e i ricavi Uefa) che potrebbe cambiare le sorti e il destino di qualcuno. Mertens, Ghoulam e Ospina, da contratto, saluteranno a giugno, così come Malcuit e Juan Jesus, eppure ognuno ha un suo personalissimo rapporto col Napoli e dunque, per ciascuno, ci saranno valutazioni e margini differenti”, si legge sul quotidiano.