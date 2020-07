CdS – Roma, Fonseca in bilico: si pensa a Spalletti e Pochettino

Corriere dello Sport parla della situazione della panchina della Roma e, di conseguenza, di Paulo Fonseca, tecnico arrivato quest’anno ma di fatto già in bilico per via di risultati non totalmente in linea con quella che poteva essere la stagione. La Roma infatti, pur trovandosi in piena zona Europa League, non riuscirà probabilmente a raggiungere la Champions e i recenti cali prestazionali potrebbero fare la differenza in negativo per l’allenatore.

Secondo quanto spiegato, Baldini si starebbe già muovendo per cercare un nuovo tecnico. Le due suggestioni più intense al momento sono quelle che riguardano Spalletti e Pochettino. Il primo andrebbe così per l’ennesima volta a Roma, dopo due esperienze in diverse finestre temporali. Affascina molto anche l’opzione dell’ex allenatore del Tottenham, che però risulta di più difficile realizzazione.