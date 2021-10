CdS – Roma-Napoli, errore di Massa e Di Bello sul contatto tra Vina e Anguissa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sofferma sul contatto tra Vina e Anguissa e sulla decisione di Massa di non assegnare il rigore al Napoli:

“La sua è una percezione sbagliata” si legge in riferimento all’arbitro. “Non ha visto il calcio (leggero, ma è oggettivo ci sia), pensa che i due piedi si siano magari solo avvicinati. Lui ha visto una cosa differente da quello che è successo, ecco perché, nell’analisi del giorno dopo da parte dei vertici arbitrali, l’intervento di Guida al Var è stato giudicato corretto, così come l’OFR e il rigore assegnato”. In sintesi, il giornale conclude: “Al Var di Lissone Di Bello avrebbe dovuto intervenire e segnalare ciò che in televisione è – sempre – chiaro ed evidente. Non solo non è successo, ma la prima analisi porta addirittura al fatto che Massa e Di Bello hanno fatto bene”.