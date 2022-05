CdS – Rrahmani e Juan Jesus vicini al rinnovo, Ostigard e Saliba come futuro quarto centrale

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sulla difesa del Napoli del prossimo anno, a cui mancherà il quarto difensore centrale: “Il Napoli, con Koulibaly, avrebbe Rrahmani e Juan Jesus (entrambi prossimi al rinnovo) e poi dovrebbe limitarsi da acquistare un quarto: piace tanto e anche tantissimo Ostigard (23 a novembre), che sta per chiudere la sua stagione con il Genoa ed è di proprietà dello Brighton. L’idea sta lì, non viene rimossa, ma intanto echi internazionali diffondono anche una possibilità per William Saliba (21), proprietà dell’Arsenal ma con una stagione in prestito all’Olympique Marsiglia”.