Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Victor Osimhen e la sua convocazione con la Nigeria per la Coppa d’Africa. L’attaccante è già in Nigeria, ma per aggregarsi alla sua nazionale, scrive il quotidiano, serve prima l’ok del Napoli. Si parla di “schiaffo al Napoli”, visto che la Nigeria pare voglia accelerare a tutti i costi i tempi. L’attaccante potrebbe tornare a giocare due mesi prima dei novanta giorni di prognosi iniziale.