CdS – Senza offerte concrete, Osimhen dovrà partire in ritiro con il Napoli

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “La prossima settimana il primo raduno del Napoli di Antonio Conte. All’appello potrebbe esserci anche Victor Osimhen. La sua cessione non si è sbloccata, l’addio è ancora sospeso, la clausola è alta e i club inglesi, che lo hanno cercato, la ritengono eccessiva. Non spendono 130 milioni per il centravanti di Conte ma sembrano poco convinti anche in caso di sconto da parte di De Laurentiis che, comunque, prenderebbe in considerazione solo offerte a partire dai 100 milioni. A queste condizioni è difficile ipotizzare una svolta in Premier per Osimhen, eppure proprio l’Inghilterra è il suo storico sogno, l’ambizione del bambino diventato campione. Osimhen ha aspettato e continua a farlo, dalla Nigeria si gode gli ultimi giorni di vacanza, è in costante contatto con il suo agente Roberto Calenda ma sa bene che se in pochi giorni non ci saranno sviluppi il futuro immediato si chiama Napoli. Se Osimhen accettasse l’idea di rinunciare alla Premier, ecco aprirsi varie ipotesi. La Ligue 1, ad esempio, perché il Psg non ha ancora provveduto alla sostituzione di Mbappé. Il sogno dei francesi è Kvara che però è blindatissimo dal Napoli, così Osimhen può tornare ad essere un’opportunità. Poi c’è sempre la pista araba, in modo particolare l’Al-Ahli: non sarebbe un problema, per il club, accontentare entrambi, De Laurentiis sul prezzo e Osimhen sull’ingaggio, ma in questo caso il nigeriano dovrebbe rivedere le sue priorità. Vuole restare in Europa e giocare la Champions, ma potrebbe arrivare un punto dell’estate in cui scendere a compromessi diventerebbe inevitabile”.