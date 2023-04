CdS – Serie A, il centro-sud comanda la classifica dopo 81 anni: le idee prevalgono sui soldi

Il Corriere dello Sport ha elogiato il lavoro del Napoli e non solo, soffermandosi sulle classifiche dei campionati italiani, comandate tutte da squadre del sud: “Napoli primo con lo scudetto in tasca e nei quarti di Champions League come non era mai accaduto nella sua storia, Lazio seconda e Roma terza. Le lombarde dietro. Se scendiamo di categoria, Frosinone primo in Serie B. Se scendiamo ancora, Catanzaro già promosso in B con un anticipo mai visto finora e col record di punti della categoria, 93 con due partite da giocare. Se il calcio ribalta la storia e la geografia in una sola stagione è anche perché, in questa stagione, le idee prevalgono sui soldi, l’organizzazione sulla grandezza, lo spettacolo sul resto del calcio”.